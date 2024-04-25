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«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 11 игроками – известны все имена

25 Апреля 2024 • 16:27 Комментировать

Ближайшим летом в «Манчестер Юнайтед» может произойти серьёзная чистка состава. Как сообщает Mirror, состав «красных дьяволов» в летнее трансферное окно могут покинуть одиннадцать футболистов. Список тех, с кем манкунианцы готовы расстаться, выглядит так:

Маркус Рэшфорд, Каземиро, Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Виктор Линделоф, Гарри Магуайр, Кристиан Эриксен, Софьян Амрабат, Джедон Санчо, Антони Марсьяль, Антони.

Стоит отметить, что права на Амрабата принадлежат итальянской «Фиорентине». Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» не планирует выкупать марокканца.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Каземиро Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Виктор Линделоф Гарри Магуайр Аарон Уан-Биссака Софьян Амрабат Антони Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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