«Манчестер Юнайтед» может расстаться с 11 игроками – известны все имена

Ближайшим летом в «Манчестер Юнайтед» может произойти серьёзная чистка состава. Как сообщает Mirror, состав «красных дьяволов» в летнее трансферное окно могут покинуть одиннадцать футболистов. Список тех, с кем манкунианцы готовы расстаться, выглядит так:

Маркус Рэшфорд, Каземиро, Аарон Уан-Биссака, Рафаэль Варан, Виктор Линделоф, Гарри Магуайр, Кристиан Эриксен, Софьян Амрабат, Джедон Санчо, Антони Марсьяль, Антони.

Стоит отметить, что права на Амрабата принадлежат итальянской «Фиорентине». Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» не планирует выкупать марокканца.