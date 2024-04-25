Названо условие возможного увольнения Почеттино из «Челси»

Маурисио Почеттино может быть уволен из «Челси» по завершению сезона 2023/2024. Вторничное поражение от «Арсенала» со счётом 0:5 серьёзно пошатнуло позиции аргентинского специалиста в лондонском клубе.

Как сообщает The Times, в вопросе будущего Почеттино ключевым моментом будет то, сможет ли «Челси» квалифицироваться в еврокубки. Если нет, то вероятность отставки аргентинца будет очень высокой.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От седьмого места, которое может стать проходным в еврокубки, команда отстаёт на три очка.

Почеттино: С такой игрой «Челси» не заслуживает места в еврокубках