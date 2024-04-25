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Названо условие возможного увольнения Почеттино из «Челси»

25 Апреля 2024 • 16:22 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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27.04 22:00

Маурисио Почеттино может быть уволен из «Челси» по завершению сезона 2023/2024. Вторничное поражение от «Арсенала» со счётом 0:5 серьёзно пошатнуло позиции аргентинского специалиста в лондонском клубе.

Как сообщает The Times, в вопросе будущего Почеттино ключевым моментом будет то, сможет ли «Челси» квалифицироваться в еврокубки. Если нет, то вероятность отставки аргентинца будет очень высокой.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От седьмого места, которое может стать проходным в еврокубки, команда отстаёт на три очка.

Почеттино: С такой игрой «Челси» не заслуживает места в еврокубках

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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