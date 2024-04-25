Альварес рассказал, как «Манчестер Сити» обыграть «Брайтон»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о предстоящем матче АПЛ против «Брайтона».

«Брайтон» является непростым соперником. У них есть очень хорошие футболисты в составе, но если мы сделаем все, что нам скажет тренер, то мы выиграем», — цитирует Альвареса пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет 13 результативных передач.

Игра 29-го тура Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 25 апреля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.