Ван Дейк — о Слоте: «Его философия подходит «Ливерпулю»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о возможном назначении Арне Слота на пост главного тренера мерсисайдцев.

«Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров на данный момент. Его философия подходит «Ливерпулю». Но я читаю и слышу, что пока все далеко до завершения», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост предстоящим летом.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.