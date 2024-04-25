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Ван Дейк — о Слоте: «Его философия подходит «Ливерпулю»

25 Апреля 2024 • 14:18 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
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27.04 14:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о возможном назначении Арне Слота на пост главного тренера мерсисайдцев.

«Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров на данный момент. Его философия подходит «Ливерпулю». Но я читаю и слышу, что пока все далеко до завершения», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост предстоящим летом.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

«Ливерпуль» контактировал со Слотом — будет ещё одна встреча

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