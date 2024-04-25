Журавель дал прогноз на матч «Брайтон» - «Манчестер Сити»

В матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Брайтон» на домашнем стадионе будет противостоять «Манчестер Сити». Об этом матче поделился мнением известный комментатор Тимур Журавель.

«Брайтон» уже не решает каких-то турнирных задач, играет в удовольствие. Хозяева будут играть открыто, а значит «Сити» будет создавать свои шансы. Вижу в этой встрече победу «Сити» через верх», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 11-е место, а гости – третье.