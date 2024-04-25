Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу

Наставнику «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле задали вопрос относительно будущего португальского защитника Жоау Канселу, ныне выступающего на правах аренды за каталонскую «Барселону».
«Будущее Канселу пока не обсуждалось. Мы сделаем это в конце сезона», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Канселу провел 26 поединков за «сине-гранатовых». 29-летний полузащитник отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его арендный договор истекает в конце июня.
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