Каррагер: «Клопп - легенда «Ливерпуля», нужно достойно проводить его»

Бывший защитник национальной сборной Англии Джейми Каррагер высказал мнение о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Ливерпуль» должен достойно проводить Клоппа. Наследие Юргена останется здесь, он настоящая легенда клуба. Даже если команда лишится шансов на чемпионство, нужно выложиться по максимуму ради тренера», - передает слова эксперта Sky Sports.

Напомним, что накануне «Ливерпуль» потерпел гостевое поражение от «Эвертона» со счетом 0:2. После этой неудачи подопечные Клоппа занимают второе место в таблице АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на три балла.