«Манчестер Юнайтед» назвал цену Марсьяля

Нападающий Антони Марсьяль, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может покинуть манкунианцев по завершении сезона-2023/2024.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, заинтересованность в услугах французского форварда проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии. Что касается «красных дьяволов», то они готовы продать Марсьяля, если за него заплатят 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антони поучаствовал в 13 матчах Английской премьер-лиги. Нападающий отметился всего одним забитым мячом. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом нынешнего года с опцией продления договора ещё на один сезон.