«Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага находится под большим вопросом. Не исключено, что нидерландского специалиста уволят с поста наставника команды.

Согласно сведениям ESPN, в шорт-листе потенциальных преемников тен Хага фигурируют четверо наставников. «Красные дьяволы» будут выбирать среди следующих специалистов: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Томас Франк («Брентфорд»), Гари О’Нил («Вулверхэмптон») и Роберто де Дзерби («Брайтон»).

После 33 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 53 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда тен Хага проведет с «Бёрнли».