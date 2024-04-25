Каррагер: «Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о нападающем мерсисайдской команды Мохамеде Салахе.

По мнению эксперта, на протяжении большей части текущего сезона египтянин выступал неубедительно, в том числе и в проигранном матче 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

«Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился. Он легенда «Ливерпуля», но в матче с «Эвертоном» Мохамед не был похож сам на себя», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

В текущем сезоне 31-летний Салах провёл за «Ливерпуль» 40 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач.