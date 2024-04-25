Энцо Фернандес решил сделать операцию и пропустить остаток сезона

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес решил сделать операцию по удалению паховой грыжи. По информации от журналиста Эрнана Кастильо, аргентинец ляжет под нож хирургов уже сегодня.

Отметим, что из-за этой операции Фернандесу придётся пропустить весь остаток сезона. Перед Энцо стоял выбор: сделать операцию летом или уже сейчас. Если бы аргентинец лёг под нож в июне, ему пришлось бы пропустить Кубок Америки. Хавбек не стал жертвовать крупным турниром и решился на операцию уже сейчас.

По некоторым данным, Фернандес играет с паховой грыжей практически год. Энцо приходилось регулярно делать уколы, чтобы справляться с болевыми ощущениями.