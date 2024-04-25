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Энцо Фернандес решил сделать операцию и пропустить остаток сезона

25 Апреля 2024 • 10:43 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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27.04 22:00

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес решил сделать операцию по удалению паховой грыжи. По информации от журналиста Эрнана Кастильо, аргентинец ляжет под нож хирургов уже сегодня.

Отметим, что из-за этой операции Фернандесу придётся пропустить весь остаток сезона. Перед Энцо стоял выбор: сделать операцию летом или уже сейчас. Если бы аргентинец лёг под нож в июне, ему пришлось бы пропустить Кубок Америки. Хавбек не стал жертвовать крупным турниром и решился на операцию уже сейчас.

По некоторым данным, Фернандес играет с паховой грыжей практически год. Энцо приходилось регулярно делать уколы, чтобы справляться с болевыми ощущениями.

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Евро-Футбол.Ру,
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