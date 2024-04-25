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Тен Хаг оценил игру Фернандеша в матче с «Шеффилд Юнайтед»

25 Апреля 2024 • 10:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1 1.48 X 4.90 2 5.70
27.04 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру полузащитника Бруну Фернандеша в матче с «Шеффилд Юнайтед» в Английской премьер-лиге. Португалец оформил дубль в ворота «клинков» и помог своей команде одержать победу 4:2.

«Бруну снова продемонстрировал своё лидерство и энергию. Он всегда старается воодушевить команду. Мы очень довольны его игрой и отношением к делу», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

Напомним, Фернандеш с прошлого лета является капитаном «Манчестер Юнайтед». В этом розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

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Сегодня, 25 Апреля
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