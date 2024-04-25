Тен Хаг оценил игру Фернандеша в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру полузащитника Бруну Фернандеша в матче с «Шеффилд Юнайтед» в Английской премьер-лиге. Португалец оформил дубль в ворота «клинков» и помог своей команде одержать победу 4:2.

«Бруну снова продемонстрировал своё лидерство и энергию. Он всегда старается воодушевить команду. Мы очень довольны его игрой и отношением к делу», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча.

Напомним, Фернандеш с прошлого лета является капитаном «Манчестер Юнайтед». В этом розыгрыше Английской премьер-лиги полузащитник отметился 10 голами и 7 результативными передачами.