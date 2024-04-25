«Астон Вилла» летом попытается купить одного из самых перспективных игроков Ла Лиги

Английская «Астон Вилла» запланировала серьёзное усиление состава на летнее трансферное окно. Команда имеет хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов, поэтому руководство готово пригласить сразу нескольких качественных новичков.

Как сообщает Football Espana, бирмингемский клуб нацелился на нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Футболист сборной Испании очень нравится главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Напомним, Уильямс интересен многим европейским топ-клубам, включая лондонский «Челси» и каталонскую «Барселону». В этом розыгрыше чемпионата Испании Нико отметился 3 голами и 8 результативными передачами.