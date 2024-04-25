Каррагер: «Ливерпулю» нужно принять важное решение по Нуньесу»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре нападающего команды Дарвина Нуньеса после поражения от «Эвертона» в матче 29-го тура чемпионата Англии. «Красные» уступили на выезде со счетом 0:2.

«Дарвин многое делает хорошо, создает проблемы обороне соперника и забивает голы. Но команде нужен тот, кто будет забивать в таких играх, как с «МЮ» и «Эвертоном». Нет времени на ошибки. Клубу нужно принять важное решение по Нуньесу в конце сезона», - передает слова эксперта Liverpool Echo.

После 34 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 74 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице.