Ван Дейк высказался об участии «Ливерпуля» в чемпионской гонке АПЛ

«В начале сезона никто не думал, что мы будем сражаться за чемпионство. Мы сейчас в гонке и должны играть намного лучше. Все начинается с борьбы, желания одерживать победы и уверенности в забитом мяче», - передает слова нидерландца пресс-служба «красных».