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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк высказался об участии «Ливерпуля» в чемпионской гонке АПЛ

25 Апреля 2024 • 09:05 Комментировать

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями об участии «красных» в чемпионской гонке АПЛ. Накануне команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» (0:2) и серьезно ухудшила свои шансы на титул.

«В начале сезона никто не думал, что мы будем сражаться за чемпионство. Мы сейчас в гонке и должны играть намного лучше. Все начинается с борьбы, желания одерживать победы и уверенности в забитом мяче», - передает слова нидерландца пресс-служба «красных».

По итогам 34 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 74 балла и отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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