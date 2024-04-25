«Манчестер Юнайтед» помог записать в историю АПЛ новый антирекорд

В матче перенесенного 29-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на выезде встречался с «Манчестер Юнайтед». Гости потерпели поражение в результативном поединке со счетом 2:4.

После этого фиаско в пассиве «Шеффилд Юнайтед» стало 94 пропущенных мяча в 34 матчах нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Таким образом, «клинки» побили антирекорд чемпионата страны по пропущенным голам, который принадлежал «Дерби Каунти». В сезоне-2007/2008 эта команда пропустила 89 мячей.

«Шеффилд» является главным аутсайдером Премьер-лиги. Команда набрала всего десять очков в 34 встречах.