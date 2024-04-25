Каррагер вынес печальный вердикт по «Ливерпулю»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о поражении команды Юргена Клоппа от «Эвертона» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. «Красные» уступили со счетом 0:2.

«Для «Ливерпуля» это конец чемпионской гонки. Это был вечер «Эвертона», «красным» нужно принять поражение», - передает слова Каррагера Sky Sports.

После этой неудачи подопечные Юргена Клоппа с 74 баллами остались на втором месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Арсенала» на три балла. В следующем матче «Ливерпуль» встретится с лондонским «Вест Хэмом» 27 апреля.