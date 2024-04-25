Ван Дейк высказался после сенсационного поражения «Ливерпуля»

«Если мы продолжим играть так, как в этом матче, то у нас не будет шансов на чемпионский титул. Каждый футболист должен взглянуть на себя в зеркало и оценить свое выступление. Действительно ли он выложился на максимум и хочет ли выиграть титул», - передает слова ван Дейка Sky Sports.