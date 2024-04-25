Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк высказался после сенсационного поражения «Ливерпуля»

25 Апреля 2024 • 07:13 Комментировать

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о гостевом поражении от «Эвертона» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа уступили со счетом 0:2.

«Если мы продолжим играть так, как в этом матче, то у нас не будет шансов на чемпионский титул. Каждый футболист должен взглянуть на себя в зеркало и оценить свое выступление. Действительно ли он выложился на максимум и хочет ли выиграть титул», - передает слова ван Дейка Sky Sports.

После вчерашнего фиаско «Ливерпуль» остался на втором месте с 74 баллами. Команда Клоппа отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Виргил Ван Дейк ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом»
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.04.24 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.90 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
07:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» помог записать в историю АПЛ новый антирекорд
07:19 · Англия. Премьер-лига
Каррагер вынес печальный вердикт по «Ливерпулю»
07:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк высказался после сенсационного поражения «Ливерпуля»
04:01 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Какая победа «Эвертона»!
03:49 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» установил уникальное достижение лондонских дерби
03:44 · Англия. Премьер-лига
​Юный фан «Челси» отказался от футболки клуба после разгрома от «Арсенала»
03:36 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Шеффилда»: «Обычная история для текущего сезона»
03:26 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Разочарован, особенно первыми 60 минутами»
03:21 · Англия. Премьер-лига
​Подругу Деклана Райса затравили в социальных сетях
03:01 · Англия. Премьер-лига
​В Англии девичья команда разгромила всех соперников в мужском чемпионате
02:54 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Одна из худших игр сезона»
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы заслужили победу»
01:42 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»
01:29 · Англия. Премьер-лига
​Гласнер: «Публика создала невероятную атмосферу, мои поздравления игрокам»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин: «Ну и вечер!»
Все новости
Рекомендуем