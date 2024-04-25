Ван Дейк высказался после сенсационного поражения «Ливерпуля»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о гостевом поражении от «Эвертона» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа уступили со счетом 0:2.
«Если мы продолжим играть так, как в этом матче, то у нас не будет шансов на чемпионский титул. Каждый футболист должен взглянуть на себя в зеркало и оценить свое выступление. Действительно ли он выложился на максимум и хочет ли выиграть титул», - передает слова ван Дейка Sky Sports.
После вчерашнего фиаско «Ливерпуль» остался на втором месте с 74 баллами. Команда Клоппа отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка.
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