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Руни: «Какая победа «Эвертона»!

25 Апреля 2024 • 04:01 Комментировать
Эвертон
2:0
Ливерпуль

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Ливерпуль» безропотно уступил землякам из «Эвертона». Успеху команды очень рад Уэйн Руни - хотя большую часть карьеры и известности он снискал в «Манчестер Юнайтед», его первым клубом является именно «Эвертон»:

- Это удивительно. В конце игры, как я понял, никто из болельщиков не занимал свои места, все объединились и праздновали вместе. «Ливерпуль» был шокирован напором «Эвертона». Было совершенно очевидно, что «Эвертон» хочет победу больше, - цитирует слова Руни BBC Sport.

Сейчас бывший клуб Руни занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уэйн Руни

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