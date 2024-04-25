​«Арсенал» установил уникальное достижение лондонских дерби

Лондонский «Челси» был бит земляками из «Арсенала» со счётом 0:5, это стало самым крупным поражением «Челси» от «канониров» за 136 лет противостояния, превзойдя 1:5 образца 1930 года.

Но это ещё не всё - дело в том, что в этом сезоне ранее «Арсенал» уже громил и другие лондонские клубы, в частности, обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 5:0 в январе и 6:0 с «Вест Хэмом» в феврале.

Как оказалось, «Арсенал» стал первым клубом в Лондоне, который трижды за сезон выиграл в лондонских дерби с разницей в пять или более мячей. Доселе такое случалось в любой конфигурации соперников максимум дважды за сезон.