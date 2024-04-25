​Юный фан «Челси» отказался от футболки клуба после разгрома от «Арсенала»

Лондонский «Челси» был бит «Арсеналом» со счётом 0:5, это стало самым крупным поражением «Челси» от «Арсенала» за 136 лет противостояния, превзойдя 1:5 образца 1930 года. Такая неудача болью отозвалась в сердцах поклонников «Челси».

Во время трансляции телекамеры выхватили из толпы болельщиков юного мальчика с самодельным и, судя по всему, быстро изготовленным плакатом. На нём сообщалось, что малой отказывается от футболки «Челси» - настолько он разочарован выступлением своего любимого клуба.

Юный поклонник «пенсионеров» потребовал от тех больше сражаться на поле.