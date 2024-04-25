​Наставник «Шеффилда»: «Обычная история для текущего сезона»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл со счётом 4:2 «Шеффилд Юнайтед». Это поражение наставник «Шеффилда» Крис Уайлдер назвал «типичной историей сезона».

- Это типичная история нашего сезона. У нас были матчи, когда всё было хорошо. Но были и такие, как сегодня. Нас снова подвела слабая защита. Я не всегда понимал, что делают мои защитники на поле. Также меня озадачили некоторые решения судей. В наши ворота дали очень лёгкий пенальти. Такие контакты в штрафной площади - это норма, - цитирует слова Уайлдера BBC Sport.

Команда занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.