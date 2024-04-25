​Хау: «Разочарован, особенно первыми 60 минутами»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас», чем очень расстроил Эдди Хау - наставника команды. Он признал, что его подопечные сыграли очень бледно и разочаровали, прежде всего, его самого:

- Мы сыграли очень неубедительно, я разочарован. Так и не вошли в ритм. Особенно грустными были первые 60 минут. Были далеки от своих привычных стандартов, - сокрушается Хау, слова которого цитирует BBC Sport.

В настоящий момент «Ньюкасл» опустился уже на седьмое место в турнирной таблице чемпионата, при том, что в прошлом году команда заняла третье место в АПЛ.