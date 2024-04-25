​Подругу Деклана Райса затравили в социальных сетях

Деклан Райс сменил «Вест Хэм» на куда более статусный «Арсенал», но не посчитал нужным сменить и подругу на более приличествующую игроку английской сборной топ-модель. Его девушка, Лорен Фрайер. достаточно мила, но уж точно далека от пресловутых стандартов 90-60-90.

И сейчас кое-кому это почему-то очень не нравится. Начиная с конца прошлого года, девушку, которая вместе с Райсом уже восемь лет, буквально травят в социальных сетях, в частности, в пресловутой «инсте».

Всё дошло до того, что Лорен была вынуждена практически отказаться от социальной сети - удалила все посты и не публикует ничего нового.