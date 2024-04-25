Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Подругу Деклана Райса затравили в социальных сетях

25 Апреля 2024 • 03:21 Комментировать

Деклан Райс сменил «Вест Хэм» на куда более статусный «Арсенал», но не посчитал нужным сменить и подругу на более приличествующую игроку английской сборной топ-модель. Его девушка, Лорен Фрайер. достаточно мила, но уж точно далека от пресловутых стандартов 90-60-90.

И сейчас кое-кому это почему-то очень не нравится. Начиная с конца прошлого года, девушку, которая вместе с Райсом уже восемь лет, буквально травят в социальных сетях, в частности, в пресловутой «инсте».

Всё дошло до того, что Лорен была вынуждена практически отказаться от социальной сети - удалила все посты и не публикует ничего нового.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
0
1
2.80 3.55 2.50
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
2
0
7.50 5.00 1.42
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
2.75 3.75 2.45
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
4
2
1.35 5.90 7.90
Видео
25.04.24 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.90 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
04:01 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Какая победа «Эвертона»!
03:49 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» установил уникальное достижение лондонских дерби
03:44 · Англия. Премьер-лига
​Юный фан «Челси» отказался от футболки клуба после разгрома от «Арсенала»
03:36 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Шеффилда»: «Обычная история для текущего сезона»
03:26 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Разочарован, особенно первыми 60 минутами»
03:21 · Англия. Премьер-лига
​Подругу Деклана Райса затравили в социальных сетях
03:01 · Англия. Премьер-лига
​В Англии девичья команда разгромила всех соперников в мужском чемпионате
02:54 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Одна из худших игр сезона»
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы заслужили победу»
01:42 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»
01:29 · Англия. Премьер-лига
​Гласнер: «Публика создала невероятную атмосферу, мои поздравления игрокам»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин: «Ну и вечер!»
01:02 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Могу только извиниться»
00:39 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Много хорошего сегодня»
00:18 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш: «Для меня важнее побеждать, а не забивать»
Все новости
Рекомендуем