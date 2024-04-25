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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии девичья команда разгромила всех соперников в мужском чемпионате

25 Апреля 2024 • 03:01 Комментировать

Сенсация в детском футболе Англии - женский «Куинз Парк» U12, то есть в возрасте до 12 лет. выиграла чемпионат для мальчиков, проведя весь сезон без поражений. Его баланс таков - восемнадцать побед и четыре ничьих, 61 забитый гол и лишь одиннадцать пропущенных.

Таким образом, команда выиграла чемпионат третьей лиги Bournemouth Youth Football League, опередив ближайшего преследователя на целых шестнадцать очков. При этом ещё до начала турнира участие девочек в мужском чемпионате вызвало некоторые вопросы, но Тоби Грин, наставник «КПЛ», сумел убедить общественность в том, что его девочки достаточно хороши.

Сперва словом, а теперь убедил и делом.


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Евро-Футбол.Ру,
Куинз Парк Ледиз
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