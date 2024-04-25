​Наставник «Вулверхэмптона»: «Одна из худших игр сезона»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Борнмут» остался вдесятером, но, несмотря на это, выстоял и одержал победу в игре с «Вулверхэмптоном». Наставник «Вулверхэмптона» Гари О'Нил считает, что его подопечные провели один из худших матчей сезона.

- Наверное, это наш худший матч в сезоне, особенно в первом тайме. Мы ошибались в передачах, проигрывали все дуэли, и провели ужасный первый тайм. Лишь замены чуть улучшили ситуацию. Я не хочу слышать про усталость, это не причина, - цитирует слова наставника «волков» BBC Sport.

В настоящий момент «Вулверхэмптон» занимает двенадцатое место в турнирной таблице.