​Ираола: «Мы заслужили победу»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Борнмут» остался вдесятером, но, несмотря на это, выстоял и одержал победу в игре с «Вулверхэмптоном» - полакомиться «вишенкой» «волки», как ни странно, так и не сумели.

Испанский наставник «Борнмута» Андони Ираола верил в успех и считает его заслуженным:

- Мы заслужили победу, особенно в первые 60 минут игры. Потом всё изменило решение судьи. мы остались вдесятером, но всё равно выиграли. Нам пришлось стать компактнее после удаления, но это удалось, всё получилось, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.

В настоящий момент «Борнмут» занимает десятое место в турнирной таблице.