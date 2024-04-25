Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»

25 Апреля 2024 • 01:42 Комментировать
Эвертон
2:0
Ливерпуль

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Эвертон» забил два безответных мяча землякам из «Ливерпуля» и уверенно забрал три очка, очень порадовав своих фанатов. Наставник ведущего борьбу за выживание клуба, Шон Дайч, прокомментировал успех.

- Непростая игра против сложного оппонента, но болельщики получили то, что они хотели. Особенно приятно, что не пропустили, спасибо Джордану Пикфорду. Но мы и сами создали достаточно много шансов. Наше выступление было очень хорошим, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

Новости по матчу

Сегодня, 25 Апреля
01:42
​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»
01:10
Калверт-Льюин: «Ну и вечер!»
01:02
​Клопп: «Могу только извиниться»
24 Апреля
22:56
Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит»
21:30
«Эвертон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:01
«Ливерпуль» объявил состав на дерби против «Эвертона»
20:34
Аморим и его агент давили на «Ливерпуль»
14:03
Слот очень хочет возглавить «Ливерпуль»
02:29
Эвертон - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
22:49
Стало известно, во сколько «Ливерпулю» обойдётся назначение Слота
21:39
Прогноз и ставка на матч Эвертон — Ливерпуль АПЛ — 24 апреля 2024
21:14
Прогноз на точный счёт матча Эвертон — Ливерпуль чемпионата Англии — 24 апреля 2024
19:06
Хаманн объяснил, почему Моуринью – не худший кандидат для «Ливерпуля» 1
18:41
«Ливерпуль» контактировал со Слотом — будет ещё одна встреча
17:31
Клопп оценил уровень Александер-Арнольда
16:38
Клопп назвал одного игрока, пополнившего лазарет «Ливерпуля»
16:32
Клопп: «Если выиграем АПЛ, я буду в восторге»
15:58
Клопп высказался о дерби против «Эвертона»
13:44
Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ 1
22 Апреля
22:44
«Ливерпуль» подумывает о назначении тренера из другого английского клуба
21:31
«Эвертон» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:46
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
0
1
2.80 3.55 2.50
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
2
0
7.50 5.00 1.42
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
2.75 3.75 2.45
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
4
2
1.35 5.90 7.90
Видео
25.04.24 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.90 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы заслужили победу»
01:42 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»
01:29 · Англия. Премьер-лига
​Гласнер: «Публика создала невероятную атмосферу, мои поздравления игрокам»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Калверт-Льюин: «Ну и вечер!»
01:02 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Могу только извиниться»
00:39 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Много хорошего сегодня»
00:18 · Англия. Премьер-лига
​Бруну Фернандеш: «Для меня важнее побеждать, а не забивать»
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сенсационно проиграл в дерби «Эвертону» 1
24 Апреля
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с трудом одолел дома «Шеффилд Юнайтед»
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» не оставил шансов «Ньюкаслу»
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» одолел «Вулверхэмптон» благодаря одному голу
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить игрока «Барселоны» за 100 млн евро – начались переговоры
23:16 · Англия. Премьер-лига
Магуайр помог установить большой рекорд АПЛ
22:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем