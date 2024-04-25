​Дайч: «Болельщики получили то, что хотели»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Эвертон» забил два безответных мяча землякам из «Ливерпуля» и уверенно забрал три очка, очень порадовав своих фанатов. Наставник ведущего борьбу за выживание клуба, Шон Дайч, прокомментировал успех.

- Непростая игра против сложного оппонента, но болельщики получили то, что они хотели. Особенно приятно, что не пропустили, спасибо Джордану Пикфорду. Но мы и сами создали достаточно много шансов. Наше выступление было очень хорошим, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.