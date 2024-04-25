​Гласнер: «Публика создала невероятную атмосферу, мои поздравления игрокам»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Кристал Пэлас» подтвердил свой прогресс - после победы над «Ливерпулем» в предыдущем матче последовал успех в игре с «Ньюкаслом». Подопечные Оливера Гласнера забили «сорокам» два безответных мяча, чем привели в экстаз своего тренера:

- Мои поздравления игрокам, их спортивному духу и сплочённости на поле. Поражён их неутомимостью, но это, наверное, и заслуга вдохновлявшей нас публики. Она создала удивительную атмосферу. Мы забили невероятные голы, - цитирует слова Гласнера BBC Sport.

«Кристал Пэлас» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.