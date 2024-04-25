Калверт-Льюин: «Ну и вечер!»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Ливерпуль» безропотно уступил землякам из «Эвертона», пропустив два безответных мяча. Второй гол в этом матче забил главный нападающий «ирисок» Доминик Калверт-Льюин, который после игры прокомментировал этот важнейший успех:

- Ну и вечер! Я думаю, что мы прекрасно исполнили командный план. Особенно в обороне. Команда действовала как крепко сжатый кулак. Ну и фаны, конечно, обеспечили незабываемую футбольную атмосферу. Мы должны стараться, - цитирует слова Доминика BBC Sport.

В настоящий момент «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.