​Клопп: «Могу только извиниться»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Ливерпуль» безропотно уступил землякам из «Эвертона» и это стало уже вторым поражением кряду после того, как в предыдущем туре подопечные Юргена Клоппа потерпели неудачу в игре с «Кристал Пэлас». Немецкий специалист после матча с трудом подбирал слова и был вынужден извиняться:

- Шансы на титул? У «Арсенала» и «Манчестер Сити» должен случиться кризис. За сегодня я могу лишь извиниться перед болельщиками. Мы должны были сыграть лучше, но не сыграли, -цитирует слова Клоппа BBC Sport.

Формально «Ливерпуль» занимает второе место и опережает «Манчестер Сити», но имеет на две игры больше.