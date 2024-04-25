​Тен Хаг: «Много хорошего сегодня»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл со счётом 4:2 «Шеффилд Юнайтед», забив тому четыре мяча. Итоги матча прокомментировал нидерландский наставник манкунианцев - Эрик тен Хаг. Он заявил. что увидел много положительного в матче после того, как парой-тройкой дней ранее «Манчестер Юнайтед» с большим трудом прошёл «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

- Я увидел много хорошего. Желание сражаться, даже несмотря на предыдущие неудачи. Но было и нехорошее. Мы не можем допустить упускать инициативу, как в этом матче. Но я счастлив, что мы всё-таки выиграли, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В турнирной таблице «МЮ» занимает шестое место.