​Бруну Фернандеш: «Для меня важнее побеждать, а не забивать»

В отложенном матче 29-го тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» обыграл со счётом 4:2 «Шеффилд Юнайтед», забив тому четыре мяча. Своё имя в список авторов голов вписал и португальский нападающий Бруну Фернандеш, который прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Мы хотели выиграть с сухим счётом, но соперник не позволил. В этом смысле надо отдать должное «Шеффилду». Нам снова пришлось демонстрировать характер. Мы забиваем голы, много голов, забил и я, но для меня важнее побеждать, а не забивать. Пока что, увы, я не могу сказать, что выиграл многое в клубе, - цитирует слова Фернандеша BBC Sport.