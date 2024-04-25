«Ливерпуль» сенсационно проиграл в дерби «Эвертону»

В среду, 24 апреля, «Ливерпуль» провёл гостевой поединок против «Эвертона» в рамках перенесённого матча 29-го тура Английской премьер-лиги.

Поединок завершился «сухой» победой «ирисок» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Джерред Брэнтуэйт и Доминик Калверт-Льюин, которые поразили сетку ворот соперника на 27-й и 58-й минутах соответственно.

Для «Эвертона» победа в минувшем матче стала уже третьей за последние четыре встречи, а «Ливерпуль» проиграл третий раз в минувших пяти поединках.