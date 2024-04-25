«Ливерпуль» сенсационно проиграл в дерби «Эвертону»

В среду, 24 апреля, «Ливерпуль» провёл гостевой поединок против «Эвертона» в рамках перенесённого матча 29-го тура Английской премьер-лиги.
Поединок завершился «сухой» победой «ирисок» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Джерред Брэнтуэйт и Доминик Калверт-Льюин, которые поразили сетку ворот соперника на 27-й и 58-й минутах соответственно.
Для «Эвертона» победа в минувшем матче стала уже третьей за последние четыре встречи, а «Ливерпуль» проиграл третий раз в минувших пяти поединках.
Протокол игры
|(1:0) Брэнтуэйт Джерред27'
|(2:0) Калверт-Льюин Доминик58'
Пикфорд Джордан•Годфри Бен•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий46' (Янг Эшли (46') •Харрисон Джек•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса75' (Онана Амаду (75') •Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай•Калверт-Льюин Доминик90' (Чермити Юссеф (90')
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент84' (Цимикас Костас (84') •Конате Ибраима64' (Куанса Джарелл (64') •Ван Дейк Виргил• 37'Робертсон Эндрю84' (Гомес Джо (84') •Собослаи Доминик63' (Эндо Ватару (63') •Макаллистер Алексис• 90'Джонс Кёртис63' (Эллиотт Харви (63') •Салах Мохамед•Нуньес Дарвин•Диас Луис 90'
24 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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