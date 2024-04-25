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«Ливерпуль» сенсационно проиграл в дерби «Эвертону»

25 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать (1)
Эвертон
2:0
Ливерпуль

В среду, 24 апреля, «Ливерпуль» провёл гостевой поединок против «Эвертона» в рамках перенесённого матча 29-го тура Английской премьер-лиги.

Поединок завершился «сухой» победой «ирисок» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Джерред Брэнтуэйт и Доминик Калверт-Льюин, которые поразили сетку ворот соперника на 27-й и 58-й минутах соответственно.

Для «Эвертона» победа в минувшем матче стала уже третьей за последние четыре встречи, а «Ливерпуль» проиграл третий раз в минувших пяти поединках.  

Протокол игры  
Эвертон2:0Ливерпуль
(1:0) Брэнтуэйт Джерред27'  
(2:0) Калверт-Льюин Доминик58'  
Пикфорд ДжорданГодфри БенТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко Виталий 46' (Янг Эшли ( 46') Харрисон ДжекГарнер ДжеймсГуэйе Идрисса 75' (Онана Амаду ( 75') Макнил ДуайтДукуре АбдулайКалверт-Льюин Доминик 90' (Чермити Юссеф ( 90')
Запасные: Гомеш АндреДанджума АрноКин МайклЛьюис УоррингтонВиржиния ЖоауХант Маккензи
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 84' (Цимикас Костас ( 84') Конате Ибраима 64' (Куанса Джарелл ( 64') Ван Дейк Виргил  37'Робертсон Эндрю 84' (Гомес Джо ( 84') Собослаи Доминик 63' (Эндо Ватару ( 63') Макаллистер Алексис  90'Джонс Кёртис 63' (Эллиотт Харви ( 63') Салах МохамедНуньес ДарвинДиас Луис  90'
Запасные: Даннс ДжейденКеллехер КаомхинКларк БоббиГравенберх Райан
24 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
25 Апреля 2024 в 00:09
Это фиаско, брат Юрген. Вместо квадрупла, увы, только КАЛ. Конец его карьеры в Ливерпуле мог бы быть другим... жаль.
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