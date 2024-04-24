«Манчестер Юнайтед» с трудом одолел дома «Шеффилд Юнайтед»

Сегодня, 24 апреля, «Манчестер Юнайтед» встречался у себя дома с «Шеффилд Юнайтед» в рамках отложенного матча 29-го тура чемпионата Англии.
Игра между командами завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2. Стоит сказать, что гости два раза выходили вперед, но «красным дьяволам» оба раза удалось ликвидировать отставание. Победные мячи хозяева забили на 81-й и 85-й минутах.
Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» впервые за пять последних матчей в рамках АПЛ смог одержать победу.
Протокол игры
|35'Богл Джейден (0:1)
|(1:1) Магуайр Гарри42'
|50'Бреретон Бен (1:2)
|(2:2) Фернандеш Бруну61'
|(3:2) Фернандеш Бруну81'
|(4:2) Хёйлунн Расмус85'
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон•Каземиро Карлос•Магуайр Гарри•Далот Диогу•Эриксен Кристиан64' (Мактоминай Скотт (64') •Майну Кобби90' (Итан Уитли (90') •Антони55' (Диалло Амад (55') •Фернандеш Бруну•Гарначо Алехандро•Хёйлунн Расмус90' (Амрабат Софьян (90')
Фодеринхэм Уэсли•Холгейт Мэйсон• 37'Ахмедходжич Анел•Трасти Остон•Богл Джейден78' (Норвуд Оливер (78') •Хамер Густаво•Арбластер Олли•Брукс Эндри46' (Винисиус Соуза (46') •Осборн Бен•Бреретон Бен•Арчер Камерон62' (Макати Джон (62'Осула Вильям87')
Запасные: Грбич Иво•Кертис Сэм•Слимане Анис•Ларуси Яссер•Owen Hampson
24 апреля. Стадион "Олд Траффорд".
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