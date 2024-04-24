«Манчестер Юнайтед» с трудом одолел дома «Шеффилд Юнайтед»

Сегодня, 24 апреля, «Манчестер Юнайтед» встречался у себя дома с «Шеффилд Юнайтед» в рамках отложенного матча 29-го тура чемпионата Англии.

Игра между командами завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2. Стоит сказать, что гости два раза выходили вперед, но «красным дьяволам» оба раза удалось ликвидировать отставание. Победные мячи хозяева забили на 81-й и 85-й минутах.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» впервые за пять последних матчей в рамках АПЛ смог одержать победу.