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«Кристал Пэлас» не оставил шансов «Ньюкаслу»

24 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать
Кристал Пэлас
2:0
Ньюкасл
окончен

«Кристал Пэлас» вмешался в борьбу за еврокубковые места, огорчив фанатов «Ньюкасла». Впрочем при десятке попыток у хозяев соперник нанес всего один удар в сторону ворот. Это на 45-й минуте Фабиан Шёр немного промахнулся, пробивая головой.  На 55-й минуте Жан-Филипп Матета и Джордан Айю разыграли комбинацию, и первый из этой парочки отличился -  1:0. На 88-й минуте еще одна затяжная атака лондонцев стала результативной, и снова Матета ставил точку - 2:0.

Хозяева добыли третью победу в трех матчах и закрепились на 14-м месте, противник - седьмой.

Протокол игры  
Кристал Пэлас2:0Ньюкасл
(1:0) Матета Жан-Филипп55'  
(2:0) Матета Жан-Филипп88'  
Хендерсон ДинКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимРичардс Крис  41'Муньос Даниэль 90' (Уорд Джоэл ( 90') Митчелл ТайрикУортон Адам  66' 83' (Шлупп Джеффри ( 83') Хьюз УиллАйю Джордан  45' 74' (Олисе Майкл ( 74') Эзе Эберечи 83' (Ридевальд Жайро ( 83') Матета Жан-Филипп
Запасные: Томкинс ДжеймсМэттьюз РемиОзо ДэвидАхамада НауируЭдуар Одсонн
Дубравка МартинКрафт ЭмильШёр ФабианБёрн ДэнМёрфи Джейкоб 65' (Уилсон Каллум ( 65') Андерсон Эллиот  81' 90' (Ритчи Мэтт ( 90') Лонгстафф Шон  78' 90' (Уайт Джо ( 90') Гимараэс БруноГордон Энтони  61'Барнс Харви 65' (Холл Льюис ( 65') Исак Александр
Запасные: Мерфи АлексЛивраменто ВалентиноКариус ЛорисДамметт ПолПаркинсон Бен
24 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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