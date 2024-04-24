«Кристал Пэлас» не оставил шансов «Ньюкаслу»

«Кристал Пэлас» вмешался в борьбу за еврокубковые места, огорчив фанатов «Ньюкасла». Впрочем при десятке попыток у хозяев соперник нанес всего один удар в сторону ворот. Это на 45-й минуте Фабиан Шёр немного промахнулся, пробивая головой. На 55-й минуте Жан-Филипп Матета и Джордан Айю разыграли комбинацию, и первый из этой парочки отличился - 1:0. На 88-й минуте еще одна затяжная атака лондонцев стала результативной, и снова Матета ставил точку - 2:0.
Хозяева добыли третью победу в трех матчах и закрепились на 14-м месте, противник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Матета Жан-Филипп55'
|(2:0) Матета Жан-Филипп88'
Хендерсон Дин•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Ричардс Крис• 41'Муньос Даниэль90' (Уорд Джоэл (90') •Митчелл Тайрик•Уортон Адам 66'83' (Шлупп Джеффри (83') •Хьюз Уилл•Айю Джордан 45'74' (Олисе Майкл (74') •Эзе Эберечи83' (Ридевальд Жайро (83') •Матета Жан-Филипп
Дубравка Мартин•Крафт Эмиль•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Мёрфи Джейкоб65' (Уилсон Каллум (65') •Андерсон Эллиот 81'90' (Ритчи Мэтт (90') •Лонгстафф Шон 78'90' (Уайт Джо (90') •Гимараэс Бруно•Гордон Энтони• 61'Барнс Харви65' (Холл Льюис (65') •Исак Александр
24 апреля. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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