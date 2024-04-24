«Кристал Пэлас» не оставил шансов «Ньюкаслу»

«Кристал Пэлас» вмешался в борьбу за еврокубковые места, огорчив фанатов «Ньюкасла». Впрочем при десятке попыток у хозяев соперник нанес всего один удар в сторону ворот. Это на 45-й минуте Фабиан Шёр немного промахнулся, пробивая головой. На 55-й минуте Жан-Филипп Матета и Джордан Айю разыграли комбинацию, и первый из этой парочки отличился - 1:0. На 88-й минуте еще одна затяжная атака лондонцев стала результативной, и снова Матета ставил точку - 2:0.

Хозяева добыли третью победу в трех матчах и закрепились на 14-м месте, противник - седьмой.