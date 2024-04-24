«Борнмут» одолел «Вулверхэмптон» благодаря одному голу

Давно не побеждавшие «Вулверхэмптон» и «Борнмут» подарили праздник типичного британского футбола. Постоянные навесы, два десятка угловых и море борьбы. Реально опасных моментов было не так много, а голевая атака получилась на 37-й минуте, Макс Килман перехватил кросс, а Антуан Семеньо с ноги вколотил мяч в сетку - 0:1. В середине второго тайма Хван Хи-Чан сорвал овации на трибунах, но его гол был отменен из-за фола. В концовке Милош Керкез подвел свою команду - удаление за грубость.
«Борнмут» прервал серию из трех матчей без побед и рванул на 10-ю строчку, соперник откатился на 12-е место.
Протокол игры
|37'Семеньо Антуан (0:1)
Са Жозе•Буэно Сантьяго46' (Доэрти Мэтт (46') • 61'Килман Макс•Гомеш Тоти90' (Фрейзер Натан (90') •Семеду Нелсон• 23'Лемина Марио•Сарабия Пабло64' (Чирева Таванда (64') •Гомес Жоао64' (Траоре Бубакар (64') •Дойл Томми55' (Кунья Матеус (55') • 69'Аит-Нури Раян• 44'Хи-Чан Хван
Запасные: Бентли Даниел•Холман Флетчер•Окодува Уэсли•Буэно Уго
Траверс Марк•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос87' (Хилл Джеймс (87') •Керкез Милош• 79'Кристи Райан•Кук Льюис•Семеньо Антуан•Скотт Алекс81' (Келли Ллойд (81') •Клюйверт Джастин74' (Уттара Данго (74') •Соланке Доминик87' (Унал Энес (87') 90'
Запасные: Биллинг Филип•Нето Мурара•Ааронс Макс
24 апреля. Стадион "Молинью".
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