«Борнмут» одолел «Вулверхэмптон» благодаря одному голу

Давно не побеждавшие «Вулверхэмптон» и «Борнмут» подарили праздник типичного британского футбола. Постоянные навесы, два десятка угловых и море борьбы. Реально опасных моментов было не так много, а голевая атака получилась на 37-й минуте, Макс Килман перехватил кросс, а Антуан Семеньо с ноги вколотил мяч в сетку - 0:1. В середине второго тайма Хван Хи-Чан сорвал овации на трибунах, но его гол был отменен из-за фола. В концовке Милош Керкез подвел свою команду - удаление за грубость.

«Борнмут» прервал серию из трех матчей без побед и рванул на 10-ю строчку, соперник откатился на 12-е место.