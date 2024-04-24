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«Манчестер Сити» может купить игрока «Барселоны» за 100 млн евро – начались переговоры

24 Апреля 2024 • 23:30 Комментировать

Трансферное лето в Европе обещает получиться жарким. «Манчестер Сити» строит планы по усилению состава и нацелился на полузащитника Педри из «Барселоны». 21-летний футболист очень нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле.

«Барселона» считала Педри неприкасаемым, но ряд травм повлияли на статус игрока – теперь «сине-гранатовые» начинают думать о возможной продаже молодого футболиста. Как сообщает TodoFichajes, «Манчестер Сити» уже связался с «Барсой» для обсуждения возможной сделки.

Сумма трансфера Педри из «Барселоны» в «Манчестер Сити» может составить 100 миллионов евро.

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