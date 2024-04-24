Магуайр помог установить большой рекорд АПЛ

В среду вечером в Английской премьер-лиге проходят несколько матчей. Так, например, на «Олд Траффорд» сражаются «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». В этом поединке первыми забили гости, но «красные дьяволы» вскоре отыгрались – забил защитник Гарри Магуайр.

Как сообщают эксперты по статистике из Opta, гол Магуайра стал 1085-м в текущем сезоне чемпионата Англии. Это новый рекорд АПЛ по количеству голов за один чемпионат, если брать сезоны с 20 командами.

Стоит сказать, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед» можно в текстовой трансляции.