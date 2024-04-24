Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед началом матча против «Эвертона» дал комментарий по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге.

«Я посмотрел пять минут вчерашнего матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит». Правда в том, что судьба чемпионства не в наших руках. Мы можем только стараться выигрывать все матчи, чтобы держаться как можно ближе», - слова Клоппа приводит CentreGoals.

Напомним, что «Арсенал» во вторник разгромил «Челси» со счётом 5:0, забив первый гол уже на четвёртой минуте. «Ливерпулю» нужно обыгрывать «Эвертон», чтобы сравняться с «канонирами» по очкам, хотя лондонцы далеко впереди по разности голов. А по потерянным очкам лучший показатель в АПЛ имеет «Манчестер Сити».