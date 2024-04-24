Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру АПЛ с «Шеффилдом»

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Каземиро, Далот, Майну, Эриксен, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хёйлунн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.