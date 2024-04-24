Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру АПЛ с «Шеффилдом»

24 Апреля 2024 • 21:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Шеффилд Юнайтед
1 1.35 X 5.90 2 7.90
1-й тайм

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Каземиро, Далот, Майну, Эриксен, Фернандеш, Антони, Гарначо, Хёйлунн.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:00. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

Новости по матчу

Сегодня, 24 Апреля
21:30
«Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:05
Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру АПЛ с «Шеффилдом»
18:05
Тен Хаг: «Я более 10 лет успешен в качестве тренера: я всегда выжимаю максимум»
16:56
Тен Хагу поставили ультиматум в «Манчестер Юнайтед»
03:08
Тен Хаг – о матче против «Шеффилд Юнайтед»: «Придётся проявить креативность в выборе состава»
02:48
Хёйлунн рассказал, кого считает величайшим игроком в истории
02:26
«Манчестер Юнайтед» активно ищет замену Варану
02:22
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:20
Тен Хаг объяснил, почему Диалло мало играет, несмотря на проблемы Антони и Рэшфорда
23 Апреля
21:56
Далот: «Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира, провести здесь 150 матчей – большая честь»
21:37
Актуальный прогноз и ставка на Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед АПЛ — 24 апреля 2024
21:27
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед чемпионата Англии — 24 апреля 2024
18:59
Тен Хаг назвал две позиции, которые хотел бы усилить
17:25
Антони объяснил своё провокационное празднование победы «Манчестер Юнайтед»
16:53
Тен Хага наверняка уволят из «Манчестер Юнайтед»
16:19
Далот вспомнил интересую историю с участием Роналду
15:22
«Это неуважение»: Тен Хаг оценил заявление «Ноттингем Форест»
15:06
Тен Хаг высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
14:51
Тен Хаг объяснил провокационное празднование Антони
14:41
Тен Хаг назвал цель «Манчестер Юнайтед»
14:37
Тен Хаг ответил, стыдно ли ему за игру с «Ковентри»
22 Апреля
22:28
В «Манчестер Юнайтед» одобряют вариант с назначением Тухеля
21:36
«Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:15
Тен Хаг находится в безопасности
10:32
«Манчестер Юнайтед» продолжает сомневаться в тен Хаге
20 Апреля
23:10
Названо условие, при котором тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Модрич высказался после победы над «Барселоной» Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити» ЦСКА нашёл замену Чалову
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
40 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Борнмут Борнмут
0
1
2.46 3.60 2.60
Видео
25 мин
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
5.80 4.60 1.46
Видео
25 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
3.35 3.85 1.95
Видео
25 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
0
0
1.34 5.40 7.20
Видео
25.04.24 в 22:00
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.20 4.90 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Шеффилд Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:05 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру АПЛ с «Шеффилдом»
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил состав на дерби против «Эвертона»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Аморим и его агент давили на «Ливерпуль» слухи
18:44 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отреагировал на слухи об аресте двух игроков команды
18:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обсуждает условия контракта со Слотом
18:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я более 10 лет успешен в качестве тренера: я всегда выжимаю максимум»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Как забой тюленей»: Журналист высказался о матче «Арсенал» - «Челси»
17:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить около 60 млн евро за топ-защитника
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в зоне вылета АПЛ, если вычесть голевые действия Палмера 2
16:52 · Англия. Премьер-лига
Две звезды наверняка покинут «Манчестер Юнайтед» слухи
16:43 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби оценил «Манчестер Сити»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Отсутствие Холанна – отличная новость»
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не сможет выкупить Слота – придётся договариваться
Все новости
Рекомендуем