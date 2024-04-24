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«Ливерпуль» объявил состав на дерби против «Эвертона»

24 Апреля 2024 • 21:01 Комментировать
Эвертон
0:0
Ливерпуль
1 7.50 X 5.00 2 1.42
1-й тайм

В среду вечером в Английской премьер-лиге пройдёт мерсисайдское дерби – «Эвертон» против «Ливерпуля». Главный тренер «красных» Юрген Клопп принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Макаллистер, Джонс, Собослаи, Диас, Нуньес, Салах.

Матч Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Гудисон Парк» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Ливерпуль» догонит по очкам «Арсенал», который располагается на вершине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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ЭВЕРТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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