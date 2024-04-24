Аморим и его агент давили на «Ливерпуль»

Рулевого «Спортинга» Рубена Аморима какое-то время называли фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля», который летом освобождает Юрген Клопп. Теперь же кандидатом номер один считается Арне Слот из «Фейеноорда».

Журналист Зак Лоуи пишет в социальных сетях о том, что Аморим и его агент использовали интерес со стороны «Вест Хэма», чтобы оказывать давление на «Ливерпуль». В ответ мерсисайдцы якобы распространили информацию о том, что кандидатура Аморима потеряла вес, и фаворитом стал Слот.

В среду «Ливерпуль» проведёт матч против «Эвертона», не пропустите текстовую трансляцию.