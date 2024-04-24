«Вулверхэмптон» отреагировал на слухи об аресте двух игроков команды

Накануне стало известно о том, что два 19-летних футболиста одного из клубов Английской премьер-лиги были арестованы и отпущены под залог после допроса. Задержания были связаны с поступлением в полицию сообщения об изнасиловании.

В социальных сетях появились слухи о том, что подозреваемыми являются два игрока «Вулверхэмптона». Клуб отреагировал на эти слухи посредством заявления. В нём «волки» отрицают причастность представителей клуба к этой истории.

Добавим, что на текущий момент «Вулверхэмптон» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Два игрока АПЛ были арестованы после поступления информации об изнасиловании