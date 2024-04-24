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Тен Хаг: «Я более 10 лет успешен в качестве тренера: я всегда выжимаю максимум»

24 Апреля 2024 • 18:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Шеффилд Юнайтед
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Через 2 ч. 56 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг указал на свою способность выжимать из команд максимум.

«Мы хотим выиграть Кубок Англии. Это то, к чему мы будем стремиться, и это наш менталитет. Вот почему мы добились успеха. Именно поэтому я более 10 лет успешен в качестве тренера: я всегда выжимаю максимум из каждой команды», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» будет играть против «Манчестер Сити». Битва за трофей пройдёт на «Уэмбли» в субботу, 25 мая. Что до Премьер-лиги, то «красные дьяволы» на текущий момент занимают седьмое место в турнирной таблице.

Тен Хагу поставили ультиматум в «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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