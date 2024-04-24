«Как забой тюленей»: Журналист высказался о матче «Арсенал» - «Челси»

Известный журналист Пирс Морган, который является фанатом «Арсенала», отреагировал на победу команды над «Челси» в лондонском дерби со счётом 5:0.

«Это было немного похоже на наблюдение за забоем тюленей. Это была ужасная вещь, которую фактически разоблачила Daily Mirror, когда я был там редактором. Мы объявили это вне закона. Я думаю, что нашу игру с «Челси» нужно объявить вне закона, потому что это бесчеловечно», - цитирует Моргана talkSPORT.

«Арсенал» сейчас располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. При этом по потерянным очкам лидером является «Манчестер Сити».