«Манчестер Юнайтед» готов предложить около 60 млн евро за топ-защитника

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно важно усилить оборонительную линию. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, гранд Английской премьер-лиги проявляет интерес к Алессандро Бастони из «Интера».

По данным источника, «красные дьяволы» готовы предложить за 25-летнего Бастони около 52 миллионов фунтов (около 60 млн евро).

За «Интер» Алессандро Бастони провёл 198 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт четыре гола и восемнадцать голевых передач на партнёров.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.