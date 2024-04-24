«Челси» в зоне вылета АПЛ, если вычесть голевые действия Палмера

Важность атакующего полузащитника Коула Палмера для нынешнего «Челси» сложно переоценить. Если вычесть голы и голевые передачи Палмера, то «пенсионеры» в виртуальной таблице Премьер-лиги располагаются в зоне вылета – на 18-й позиции.

Разумеется, к этому статистическому факту не нужно относиться слишком серьёзно, ведь никто не знает, как складывались бы игры при тех или иных условиях.

Напомним, что во вторник «Челси» проиграл «Арсеналу» в лондонском дерби со счётом 0:5. Коул Палмер пропустил игру из-за болезни. На текущий момент «Челси» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.