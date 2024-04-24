Тен Хагу поставили ультиматум в «Манчестер Юнайтед»

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» остаётся обсуждаемым, ведь команда регулярно выдаёт плохие матчи и сейчас занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алана Никсона, новый технический директор «красных дьяволов» Джейсон Уилкокс сообщил тен Хагу, что начиная с матча против «Шеффилд Юнайтед» он должен играть «новым способом».

Если тен Хаг в оставшейся части сезона не продемонстрирует стиль игры, основанный на владении мячом, его увольнение будет весьма вероятным.

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