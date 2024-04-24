Ближайшим летом в составе «Манчестер Юнайтед» намечается перестройка. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Стива Бейтса, защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро вряд ли останутся в команде на следующий сезон. Француз и бразилец могут переехать в Саудовскую Аравию. Особенно там ждут Каземиро.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 32-летнего Каземиро в 30 миллионов евро, а 30-летнего Рафаэля Варана – в 25 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.